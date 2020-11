Contagiato dal Covid dopo delle punture a domicilio: morto ex infermiere 69enne

Bruno Osto, 69enne pensionato di Camposampiero (PD), nella notte tra giovedì e venerdì è mancato all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo aver passato diversi giorni ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid. Ex infermiere, Osto si era purtroppo contagiato nelle scorse settimane facendo punture a domicilio come volontario. Solo la settimana scorsa, quando le sue condizioni sembravano in miglioramento, aveva voluto ringraziare pubblicamente i sanitari dopo il periodo trascorso in terapia intensiva, uno dei pochi pazienti rimasti sempre coscienti. Le sue condizioni di salute sono però precipitate in breve tempo, tanto da portarlo via all'affetto della moglie e della figlia.