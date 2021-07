Conegliano piange Carlo Sartori, storico cameraman stroncato da un infarto

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la città di Conegliano per l'improvvisa scomparsa, a soli 56 anni, del noto cameraman Carlo Sartori. Residente in via Ippolito Nievo, Sartori nei giorni scorsi è stato stroncato da un infarto nel sonno. A scoprire il corpo ormai esanime dell'uomo sono stati i carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo una segnalazione dei vicini che da giorni non avevano più sue notizie. Carlo lascia così nel dolore la figlia Alice, oltre tanti amici e colleghi. LE esequie si terranno martedì alle ore 10.30 presso la chiesa di San Pio X in città.

La carriera

Carlo Sartori già all'età di 16 anni fotografava e sviluppava le sue foto in un piccolo laboratorio in casa. Da qui la sua passione per le immagini e la comunicazione a cui seguiranno numerose esperienze lavorative presso vari studi ed emittenti televisivi. Fanno testo Blow Up, Pixel, Mixer, Alchimia, Video Italia a Roma per conto del Ministero dei Beni Culturali, RAI 3, Antenna 3 e per ultima VideoUno, e questo ancora nel '90, un'esperienza di dirette televisive con regia mobile durata tre anni per eventi sportivi ed il mondo musicale con la produzione di programmi televisivi a cadenza giornaliera. Da lì l'opportunità di crearsi una propria ditta individuale che ha operato per quasi 20 anni nel trevigiano occupandosi prevalentemente di realizzazioni video.