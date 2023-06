Sparito da giorni, lo trovano morto a 45 anni nel bagno di casa

Giallo a Borgo Capriolo: domenica 11 giugno il corpo senza vita di Aniello Iavazzo, 45 anni, è stato trovato nel bagno del suo appartamento al civico 9. A dare l'allarme era stata la madre dell'uomo che, non avendo più sue notizie da un paio di giorni, aveva prima chiamato l'ospedale e successivamente la polizia.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", quando gli agenti della Questura e vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento dell'uomo lo hanno trovato riverso a terra nel bagno di casa. Sul posto è stata fatta intervenire la polizia scientifica, resta ancora da chiarire infatti se a uccidere il 45enne sia stato un malore improvviso o qualche altra causa. Iavazzo soffriva di problemi di salute ed era figlio di Bernardo, ex bidello delle scuole elementari "Pascoli" morto per un arresto cardiaco nel 2003. Sposato e con una figlia, Iavazzo aveva lavorato in passato per una ditta di Villorba specializzata nella produzione di guaine. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale autopsia. Il padre era molto conosciuto a Borgo Capriolo per le sue battaglie politiche a difesa dei residenti del quartiere e contro l'amministrazione leghista dell'epoca.