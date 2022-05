Addio a Cesare Bertelli, storico imprenditore anima di Casartigiani

Oggi è mancato improvvisamente, all’età di 88 anni, Cesare Bertelli, figura storica dell’associazione Casartigiani Treviso – Artigianato Trevigiano. Bertelli, assieme alla moglie Ornella, aveva fondato negli anni ‘70, a Dosson di Casier, l’azienda di famiglia che opera ancora oggi nel campo del settore tessile.

Bertelli è stato da sempre una figura attiva nel sistema di rappresentanza dell’artigianato trevigiano e ha ricoperto, tra gli anni ‘70 e ‘80, anche il ruolo di presidente della Cna provinciale di Treviso. Qualche anno più tardi all’inizio degli anni ‘90, la sua azienda, Ornella Confezioni snc, con sede a Casier, registrò un importante sviluppo, andando a rifornire le più importanti boutique italiane e straniere ponendosi, con il proprio marchio, nella fascia più alta del mercato.

Il marchio “Ornella” era frutto delle intuizioni imprenditoriali di Bertelli e della sapiente abilità della moglie nel ricamo e nella realizzazione di vestiti per bambini, settore che ancora oggi qualifica l’azienda trevigiana, con l’aggiunta di nuove competenze, in particolare la progettazione dei modelli e dei prototipi, per grandi firme. Il consiglio direttivo di Artigianato Trevigiano si unisce al dolore della famiglia ed esprime la propria vicinanza alla moglie Ornella, e ai figli Orietta e Francesco che condividevano con il padre i ruoli statutari della società. I funerali di Cesare Bertelli saranno celebrati alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Dosson di Casier.