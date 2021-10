Lutto a Santo Stefano: morto a 62 anni chef Ivano Marsura

Sono giorni di lutto quelli che sta vivendo la comunità di Santo Stefano di Valdobbiadene. Nella giornata di giovedì è difatti venuto a mancare Ivano Marsura, storico chef della sua nota Trattoria Ristoro “Fos de Marai” nella frazione di Valdobbiadene. Ivano, che fin da bambino veniva chiamato "Burrasca" per il suo animo vivace, era l'anima della cucina dell'ex "Da Ivano" a pochi passi dall'Osteria Senz'Oste. Da giovane emigrò per lavoro in Germania dove trovò lavoro come gelatiere e ristoratore per poi rientrare in Italia dieci anni dopo per aprire la sua attività. Malato da tempo, lascia nel dolore la moglie Bruna, la figlia Marzia con Antonio e tanti amici e clienti che per anni hanno apprezzato le sue pietanze, le sue creazioni culinarie. Le esequie di Ivano si sono tenuto questa mattina alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano e, per l'occasione, la sua famiglia ha ringraziato il personale del Siad (Assistenza domiciliare) per le cure prestate nel tempo a chef Marsura.