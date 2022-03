Malore improvviso lo stronca in casa: Christian si spegne a soli 48 anni

Un improvviso malore che lo ha colpito mentre si trovava in casa. E' questa la causa del decesso di Christian Casagrande, 48enne di Vittorio Veneto venuto a mancare lo scorso venerdì. A trovare il corpo ormai esanime dell'uomo nel letto un parente che, vivendo nello stesso stabile di Forcal e non vedendo da qualche giorno Christian, è poi entrato in casa scoprendo l'amara verità. Operaio alla Habasit di Cordignano, era stato fortemente scosso negli ultimi tempi dal decesso dell'amata madre. Christian lascia nel dolore i figli Alex ed Andrea, la loro mamma Antonella, Sara, Gianni, Lia e Rico, Alberto, Susy ed Emma, le zie e tanti tra colleghi e amici che si ritroveranno domani alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Giustina di Vittorio Veneto per l'ultimo saluto al loro caro che verrà poi cremato. Per l'occasione la famiglia non chiede fiori ma eventuali offerte saranno devolute all'OIPA visto il grande amore che Christian aveva nei confronti degli animali, soprattutto dei cani.