Covid, lutto nel mondo della musica: a 62 anni si è spento Tosato, il "mago dei jukebox"

Sono giorni di lutto quelli che sta vivendo Castelfranco Veneto. Il 31 dicembre, infatti, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso si è purtroppo spento, a causa del Covid, il 62enne Claudio Tosato, per tutti il "mago dei jukebox". Artigiano restauratore molto noto in tutta Italia, oltre che noto collezionista e uno dei più grandi esperti di questo oggetto cult degli anni Cinquanta, visto anche che possedeva più di 600 modelli, tanto che negli anni era apparso anche diverse volte in televisione. Tra i modelli preferiti di Claudio, titolare della ditta Mt snc (Maschieraldo e Tosato, i soci originari) di Castelfranco dedita alla riparazione di jukebox, c'erano sicuramente il «Telematic» e il «Bimbo box».

Tosato, figlio di quel Mario ex ciclista professionista della Torpado tra gli anni '50 e '60, era però anche un collezionista di 45 giri di cui ne aveva decine di migliaia e proprio grazie a questo nel tempo si era anche affermato come dj nella Castellana. Un'anima sempre attiva quella di Claudio, per un talento sfociato pure nella co-scrittura del libro "Jukebox, una storia fatta di musica" insieme ad Armando Cardazzo.

Tosato lascia dunque nel dolore la moglie Valentina e i figli Marco, Luca e Linda, mentre è ancora da fissare la data delle esequie. La notizia della sua scomparsa ha comunque subito fatto il giro di Castelfranco e sono quindi stati in tantissimi a stringersi intorno alla famiglia in questo triste momento della loro vita. Così, ad esempio, lo ricorda Maria Concetta: "Oggi non solo il mio jukebox piange, carissimo Claudio Tosato. Dopo averti conosciuto personalmente, dopo che mio padre tantissimi anni fa si affidò e si fidô esclusivamente di te...mai nessuno avrebbe messo mani nei suoi gioielli all'infuori di te, e la stessa cosa ho fatto io...La tua é una gran perdita, non solo professionale, per un grande uomo che ricorderò sempre...Ho provato un forte dispiacere nell'apprendere la notizia, questo maledetto Covid sta distruggendo la serenità di molti...Ciao cugino Claudio, come tu ti definivi, parti per questo incredibile viaggio, adesso allieterai gli angeli con la tua musica e la tua simpatia. Sono certa che metterai su qualche 45 giri insieme a Peppino".

Così invece Manlio Di Meglio di Radio Mondo: "L'ultimo giorno di questo maledetto 2020 si è portato via uno dei miei amici più cari. Lui era Claudio Tosato uno dei più grandi esperti di jukebox a livello europeo e mondiale. Uno dei suoi bellissimi jukebox ora è a casa mia e per questo ho avuto modo di conoscerlo personalmente. Voglio ricordarlo con una intervista che gli feci qualche anno fa. Risentire la usa voce e sentire l'entusiasmo con il quale raccontava il suo lavoro mi ha emozionato tantissimo. Ciao Claudio. Non ti dimenticheremo".

Infine, lo ricorda così Loris: "Era un mito, un pozzo senza fine di cultura musicale. Appena sentiva due note di una canzone sapeva dirti chi era il cantante, l'autore che l'aveva scritta, l'anno di produzione ecc . Nei 45 giri ti diceva a memoria l'artista del lato A e quello del lato B pazzesco...lui era così tutti i giorni, allegro, faceva il matto in senso buono perché per lui era un modo di sollevare il morale e far divertire tutti. Con lui era impossibile rimanere seri o tristi e il suo sopranome era 'The Number One' (anche negli Usa e in tutta Italia) per i restauri perfetti dei jukebox. Per lui il suo lavoro era un hobby per tutta la passione che ci metteva. Ci mancherai tanto zio Claudio Tosato".