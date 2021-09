Stroncato dal Covid a soli 39 anni: lascia la moglie e il figlioletto

E' un impiegato di 39 anni, residente a Pieve di Soligo ma di origini albanesi, l'ultima vittima (tra le più giovani in assoluto fino ad ora) mietuta dal Covid nella Marca. L'uomo, che non era vaccinato ed era da ieri ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale di Conegliano dove è poi spirato nella notte, aveva contratto il virus durante un viaggio nel suo Paese alcune settimane fa. Inizialmente in quarantena come da protocolli, le sue condizioni di salute sono presto precipitate e, nonostante le cure dei sanitari, il 37enne è poi deceduto lasciando nel dolore la moglie ed il figlioletto. «Siamo molto tristi per la perdita di questo nostro concittadino - commenta affranto Stefano Soldan, sindaco di Pieve di Soligo -, una persona che aveva anche preso la cittadinanza italiana e che da tempo lavorava nella nostra comunità».