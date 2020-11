Casier in lutto per la morte di Daniele, stroncato dal Covid a soli 26 anni

Daniele Piovesan si è spento a soli 26 anni dopo un ricovero urgente a causa del Coronavirus. Affetto da nanismo e da altre patologie, anche respiratorie, Daniele è deceduto nella giornata di mercoledì all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trovava ricoverato in terapia intensiva da domenica. Il 26enne, che viveva a Casier con la famiglia, lavorava nell'ufficio amministrativo della Cooperativa Comunica che, appena ricevuta la triste notizia, ha voluto ricordarlo con un toccante post su Facebook: «Se n'è andato presto, troppo presto, il nostro caro amico Daniele Piovesan. Ciao "Lele", i nostri uffici non saranno mai più gli stessi senza il tuo sorriso gentile, ci mancherai ogni giorno! Cooperativa Comunica si stringe in un forte abbraccio alla famiglia Piovesan. "Ciò che è morto non muoia mai, ma risorga, più duro e più forte"». Ancora da fissare, invece, la data del funerale, questo a causa del fatto che l'intera famiglia di Daniele è risultata positiva al Covid e dunque non è in questo momento possibilitata ad organizzare le esequie. Famiglia che, nonostante tutto, nella giornata di giovedì ha ricevuto le condoglianze anche del sindaco Renzo Carraretto.