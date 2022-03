Davide non ce l'ha fatta, morto a 19 anni dopo un terribile incidente

Davide Spinacè non ce l'ha fatta. Il 19enne di Noventa di Piave (VE), rimasto coinvolto in un terribile incidente contro un camion otto mesi fa, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e curato anche in strutture specializzate, ma ieri il suo cuore ha smesso di battere.

L'incidente risale allo scorso 15 luglio. L'auto del giovane si era scontrata con un mezzo pesante, lungo via Romanziol a Noventa (lungo la bretella verso Ponte di Piave), finendo fuori strada, nel canale di scolo adiacente la carreggiata. Quando i sanitari del Suem 118 gli avevano prestato i primi soccorsi, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Il suo corpo era rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto, e i vigili del fuoco erano dovuti intervenire con le cesoie per estrarlo dall'abitacolo. Davide, che lavorava come cameriere al Ristorante Nuovo Ranch a San Nicolà di Ponte di Piave, lascia la madre Claudia, il padre Stelio, e il fratello Marco. Le esequie saranno celebrate sabato alle 15, nella chiesa parrocchiale di Noventa di Piave.