Precipita in un dirupo per recuperare il telefono: 30enne perde la vita

Tragedia sulle montagne vicentine poco prima delle ore 14 di oggi, sabato 20 agosto. I vigili del fuoco sono intervenuti all’Altar Knotto di Rotzo, formazione rocciosa che guarda la Valdastico, per un 30enne di Rovigo, precipitato in un dirupo durante un'escursione in compagnia della fidanzata.

Il ragazzo, a quanto sembra per recuperare il telefono, è precipitato per oltre ottanta metri nel burrone. La morte è stata constatata dal personale del Suem 118, arrivato in elicottero da Treviso intorno alle 17.10. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Asiago, i carabinieri e il personale sanitario.