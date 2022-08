Addio al dottor Domenico Sasso, storico primario del Ca’ Foncello

La città di Treviso piange il dott. Domenico Sasso, storico primario del Cà Foncello venuto a mancare lunedì mattina in ospedale all'età di 85 anni. Diplomatosi al Liceo Canova di Treviso e poi laureatosi in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Padova, durante la sua carriera (svoltasi tutta all'interno del nosocomio trevigiano) dal 1992 al 2003 è stato primario prima nel reparto di Lungodegenza e poi in quello di Medicina d’Urgenza. In precedenza aveva invece lavorato anche in 1^ Medica. Primo di ben sei fratelli, aveva da giovane vissuto prima al Sant'Artemio (il padre era stato Economo Provveditore dell’allora Ospedale psichiatrico) e poi nel quartiere di Selvana. Una volta raggiunta la pensione si era invece trasferito a Silea.

Grande amante dello sport, dell'arte e delle passeggiate in montagna, lascia nel dolore la moglie Giuliana, i fratelli Francesco, Giuliana, Annalisa, Maurizio e Paolo, oltre a tanti amici ed ex colleghi che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo momento di difficoltà. L’ultimo saluto al caro Domenico si terrà domani alle ore 16 nella Chiesetta dell’obitorio del Ca’ Foncello.