Lutto per il coro della Cattedrale di Vittorio Veneto: morto il presidente De Giusti

Se ne è andato a 83 anni Egidio De Giusti, storico presidente del coro della Cattedrale di Vittorio Veneto, oggi Coro Don Giovanni Della Giustina. Il noto tenore si è spento mercoledì sera lasciando così nel dolore la moglie Mariuccia e i figli Andrea, Lorenzo, Raffaella e Alessandra (attuale direttrice del coro). Già anche direttore del Coro della Speranza, De Giusti viene ricordato come una persona dedita a 360° alla musica, tanto che si impegnava molto anche per sostenere le attività de “Gli amici della musica”. Le esequie si terranno sabato alle 10.30 in Cattedrale (e, come da ultime volontà, il coro sarà diretto proprio dalla figlia Alessandra), mentre venerdì alle 19 verrà recitato il rosario in suo ricordo.