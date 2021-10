Era andato a funghi in Alpago: trovato morto il 58enne Elio Coletti

È stato trovato nel pomeriggio di domenica privo di vita Elio Coletti, il 58enne di San Vendemiano di cui non si avevano notizie da giovedì scorso quando era partito alla ricerca di funghi verso Tarzo. Da un'analisi del tracciamento degli spostamenti del cellulare, ricavata dal suo computer di casa, è emerso che l'uomo sarebbe salito in Nevegal giovedì mattina, ripreso dalle telecamere del campeggio, avrebbe parcheggiato in Casera per poi percorrere in otto ore il sentiero che da Pascolet porta al Brigata e scende in Fadalto, e da lì risalire in Alpago in località Val de Nogher, dove il tracciamento di ferma alle ore 19. Il ritrovamento odierno è stato effettuato da parte dei cinofili dei vigili del fuoco che hanno scorto la salma dell'uomo sotto un salto di roccia a circa 300 metri in linea d’aria dal luogo dove era stata rinvenuta l’auto, nei pressi del rifugio La Casera in Nevegal. Oltre 50 i soccorritori tra vigili del fuoco, soccorso alpino GDF, soccorso alpino e volontari della protezione civile che hanno preso parte nella giornata di oggi alle attività di ricerca e soccorso che hanno poi portato allo sfortunato ritrovamento del disperso.