Malore improvviso lo stronca in casa: Enzo muore a soli 55 anni

Un malore improvviso, un arresto cardico, lo ha stroncato a soli 55 anni nella giornata di domenica. E' morto così, nella sua abitazione, l'elettricista Enzo Di Nunno. Nato e cresciuto in Germania, dopo la morte del padre negli anni '90 si era trasferito a Vazzola dove aveva poi trovato lavoro per una ditta coneglianese. Persona nota in paese, visto anche che si occupava di manutenzioni condominiali, sette anni fa aveva dovuto affrontare la perdita dell'amato fratello Claudio. Di Nunno, che lascia nel dolore la mamma Celina e la figlia Romina con la madre Marina, gli zii, i cugini e tanti amici, verrà salutato per l'ultima volta oggi alle 15.30 presso la Chiesa Arcipretale di Vazzola per poi proseguire con la cremazione. Per l'occasione, eventuali offerte saranno devolute alla famiglia.