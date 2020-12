Lutto nella Marca, a soli 75 anni si è spento il noto imprenditore Enzo Lorenzon

Enzo Lorenzon si è spento a soli 75 anni, a causa dei postumi di un infarto avvenuto tra sabato e domenica. Noto imprenditore della Marca, nel 1983 assieme al fratello Goliardo era stato uno dei soci fondatori della Novaglass di Salgareda, azienda produttrice di guaine impermeabilizzanti. Già Grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana, in passato aveva anche ricevuto la prestigiosa Croce nera d’Austria per aver collaborato al recupero del cimitero austroungarico di Follina tramite Fondazione Cassamarca di cui è stato consigliere per un ventennio (oltre che presidente della tenuta Ca' Tron Spa), tanto da diventare amico fraterno dell'On. Dino De Poli.

La sua figura è però legata anche alla cultura, soprattutto per aver ridato vita e lustro alla Casa delle Fate di Salgareda, dimore in passato di Goffredo Parise. Già anche socio del Lions Club di Oderzo, lascia la moglie Clara, il figlio Roberto con la compagna Sara e il nipote Omar. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Negrisia, giungendo dalla Casa Funeraria di Gorgo al Monticano. Tra i primi a ricordarlo, su Facebook, il Gruppo Alpini di Salgareda: «Esprimiamo le più sentite condoglianze per la scomparsa improvvisa del nostro simpatizzante Enzo Lorenzon».