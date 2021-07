Malore al mare, 72enne di Mogliano muore sulla spiaggia di Eraclea

Nel pomeriggio di lunedì 26 luglio un pensionato residente a Mogliano Veneto ha perso la vita in un tratto di spiaggia libera non distante dall'isola del Mort dove si era tuffato nonostante il mare mosso

Due persone morte in mare negli ultimi due giorni: succede ad Eraclea dove, poco dopo le ore 15 di lunedì pomeriggio, 26 luglio, un 72enne di Mogliano Veneto in vacanza con la compagna ha perso la vita in spiaggia.

La tragedia è avvenuta davanti alla darsena Mariclea, in un tratto di spiaggia libera non distante dall'isola del Mort. Notando l’uomo in difficoltà a causa del mare mosso per maltempo, i bagnanti hanno subito richiamato l’attenzione degli addetti al salvataggio della "Eraclea Beach". Trascinato a riva ancora cosciente l'uomo, forse per gli sforzi di restare a galla o per aver inghiottito troppa acqua, ha iniziato a sentirsi male tanto da rendere necessarie le operazioni di rianimazione con il defibrillatore. A nulla sono valsi i prolungati tentativi di rianimarlo da parte del personale del Suem 118 intervenuto con ambulanza ed elisoccorso. Il 72enne ha perso la vita pochi minuti più tardi. Nel pomeriggio ad Eraclea il maltempo ha eroso una parte della battigia nell’area libera del settore SA4.