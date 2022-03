Lutto a Mareno: un tumore spegne a soli 45 anni papà Evan

E' scomparso improvvisamente a soli 45 anni a causa di un tumore scoperto solo circa un anno e mezzo fa. E' morto così, nella giornata di ieri, Evan Valacchi. Originario di Città del Capo (Sudafrica), si era trasferito da bambino ad Orsago e si era poi sistemato con la famiglia nella frazione di Ramera di Mareno di Piave. Dipendente della Ideagroup arredo bagno di Gorgo al Monticano, aveva in giovinezza studiato all’IPSSC di Conegliano. Persona molto nota in paese in quanto educatore prima dell’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi) e poi quale vicepresidente dell'Azione Cattolica, lascia un vuoto incolmabile nella vita della moglie Francesca Spinazzè, delle figlie Alice e Maddalena, della mamma Elizabeth, del fratello Guido, della sorella Patrizia, delle cognate ed i cognati, dei nipoti e dei tanti amici che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo difficile momento. Le esequie si terranno domani alle ore 15.30 nella chiesa di Ramera a cui seguirà la tumulazione nel locale cimitero. Il Santo Rosario verrà invece recitato stasera alle 20, sempre in chiesa. Per l’occasione la famiglia non chiede fiori ma eventuali offerte saranno devolute a favore dei più piccoli.