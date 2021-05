Lutto a Treviso, si è spento a 80 anni il commercialista Francesco Buzzavo

Giornata di lutto, quella di venerdì, per la città di Treviso. A 80 anni si è difatti spento il noto commercialista Francesco Buzzavo, fratello di Giorgio già ex presidente di Benetton Basket, Sisley Volley e VerdeSport. Laureatosi in Economia all'Università Cà Foscari di Venezia, si era iscritto come dottore commercialista e revisore legale all’albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Treviso nel 1970. Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Treviso, in passato aveva lavorato per KPMG Milano, Anic S.p.a., Chiari e Forti S.p.a. e, ovviamente, anche presso lo "Studio Buzzavo & Associati" di viale Luzzatti a Treviso (fin dal lontano 1972). Appassionato anche di storia e cultura, Francesco è stato socio e componente del gruppo dirigente della Società Iconografica Trevigiana, membro della delegazione di Treviso del Fai e presidente del Rotary Club Treviso Nord. I funerali si terranno lunedì alle ore 15 nella basilica di Santa Maria Maggiore. Buzzavo lascia la moglie Danila e i figli Marco e Francesco, oltre agli amati quattro nipoti.