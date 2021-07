Lutto a San Vendemiano, morto a 94 anni l'ex sindaco Citron

Francesco era un noto medico di famiglia oltre che medico sociale per il San Vendemiano Calcio. Volontario per l'Unitalsi, è stato anche fondatore del gruppo Avis della città

"È mancato il dott.Francesco Citron. Il Calcio San Vendemiano si unisce e partecipa al dolore dei familiari e di tutta la comunità cittadina dove è stato grande protagonista della sua storia. Noi lo ricordiamo per la sua presenza e disponibilità, per molti anni, come nostro Medico Sociale e sindaco di San Vendemiano". Questo il ricordo della società biancorossa per la scomparsa di una delle figure più importanti per la città.

Francesco, deceduto all'età di 94 anni nella giornata di sabato, è stato difatti anche un noto medico di famiglia, consigliere provinciale dell'Ordine dei medici, oltre che volontario per l'Unitalsi e fondatore del gruppo Avis della città di cui è stato presidente fino al 2012. Impegnato anche politicamente con la Democrazia Cristiana, fu sindaco di San Vendemiano negli anni '50. Lascia nel dolore la moglie Maria Luisa, i figli Elena, Carlo e Paolo, i nipoti e tanti amici. La cerimonia funebre verrà celebrata il giorno 7 luglio alle ore 10:30 nella Chiesa Parrocchiale di San Vendemiano. Il Santo Rosario verrà recitato mezz'ora prima, sempre in Chiesa.