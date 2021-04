Lutto al Liceo Scientifico Giorgione: morto a 73 anni l'ex preside Rebellato

Franco è stato anche Presidente dell'Istituto Musicale Bassano, oltre che giornalista e scrittore. A portarlo via alla vita una lunga malattia

Franco Rebellato, storico dirigente scolastico al Liceo Scientifico Giorgione di Castelfranco dal 2002 alla pensione nel 2010, è morto a 73 anni nella giornata di martedì dopo aver a lungo combattuto contro una grave malattia. Originario di San Zenone degli Ezzelini, da tempo risiedeva a Bassano del Grappa (VI), città nel quale è stato anche fondatore e presidente dell'Istituto Musicale Bassano. Rebellato, però, viene oggi anche ricordato per il suo impegno come insegnante di lettere, come preside delle Scuole medie di Asolo e delle Medie Sarto, preside all'Istituto Casagrande di Pieve di Soligo, preside dell’istituto comprensivo di San Zenone degli Ezzelini e presidente del Consiglio d’Istituto del Liceo Brocchi, oltre che docente e coordinatore all’Università degli anziani di Bassano. Da sempre amante della musica e dedito al sociale, aiutando ad esempio l'Associazione emigranti ed il Rotary Club, Rebellato è stato anche un apprezzato giornalista e scrittore. Lascia nel dolore i cinque fratelli, la moglie Lucia Mongelli (insegnante di lettere all'Istituto Remondini di Bassano del Grappa) e i figli, Jacopo, Gaia, Prisco Maria e Antonio, oltre a tantissimi amici e colleghi.