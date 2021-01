Imprenditoria trevigiana in lutto: si è spento Galliano Bordin, fondatore di Aku

Dopo un periodo di malattia, nella notte tra venerdì e sabato è mancato a 85 anni Galliano Bordin, fondatore dell'azienda Aku di Montebelluna che produce scarpe da montagna per alpinismo e trekking. Attivo in azienda fino a qualche mese fa, Galliano era una persona riservata ma cordiale, stimata nel settore e molto amata dai propri collaboratori, ai quali sapeva trasmettere in modo semplice quanto efficace l’inesauribile passione per un lavoro che lo aveva accompagnato per l’intera vita.

Figlio di una famiglia di calzolai, Galliano come molti montebellunesi della sua generazione, aveva infatti iniziato a lavorare fin da bambino nel mondo della calzatura, dimostrando nel tempo una straordinaria capacità creativa e tecnica nella manifattura di prodotti di alta qualità. Dapprima creando il marchio di calzature per lo sci di fondo Dinsport e successivamente il marchio Aku, diventato fra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 uno dei principali protagonisti nel mercato della calzatura da montagna.

Bordin lascia così un’azienda con una solida reputazione sul mercato internazionale, apprezzata dai migliori operatori del settore proprio per la qualità e lo stile inconfondibile dei suoi modelli, molti dei quali in collezione da decenni portano proprio la firma di Galliano. Tutta l’azienda con sedi operative in Italia, Romania e Serbia, insieme ai numerosi partner commerciali fra Europa, Asia e Nord America si è subito stretta con affetto intorno alla moglie Rita, ai figli Paolo, Silvana e Stefania, tutti ora ancora più uniti per portare avanti la storia di Aku nel nome di Galliano.

