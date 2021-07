Addio al Generale Vittorio Vettorazzo, fondatore della “Scuola Alpina Carabinieri”

È mancato a 91 anni il Generale dei Carabinieri Vittorio Vettorazzo, già comandante della Compagnia Carabinieri di Conegliano nel 1966 e del Comando Provinciale di Treviso nel 1971. Il Gen. Vettorazzo viene ricordato in particolare per il proprio amore per la montagna, che ne ha caratterizzato anche la carriera militare. Vettorazzo costituì infatti, su indicazione dell'allora Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, la “Scuola Alpina Carabinieri”.

La Scuola nacque il 20 settembre del 1965 in località Viotte di Monte Bondone (TN) per l’addestramento sulle tecniche di impiego in ambiente alpino dei Carabinieri sciatori, previsti organicamente sin dal 1922 presso le Stazioni alpine e appenniniche. Successivamente la Scuola è stata trasformata in Centro Carabinieri Addestramento Alpino e si trasferisce nell'attuale sede di Selva di Val Gardena (BZ). Tuttora si svolgono corsi sciistici formativi e integrativi, alpinistici formativi, per conduttori di cani da soccorso alpino, sciistico-alpinistici formativi per reparti speciali. Antecedentemente alla costituzione della Scuola Alpina Carabinieri, esisteva una base "antagonista" in Val di Fassa, a Canazei dove lo stesso Vettorazzo aveva in precedenza preso parte.

Vittorio non era solo il Generale Vettorazzo, ma anche un amorevole marito che, con sua moglie Ines ha condiviso 65 anni di vita insieme. Un esempio di amore forte il loro, forse di altri tempi. Un padre esemplare, sempre presente e dai molti valori, che poi ha trasmesso anche ai suoi adorati nipoti. Un uomo forte, tutto d'un pezzo, ma anche tenero e affettuoso, che amava sempre scherzare e raccontare barzellette. Il rito funebre si svolgerà martedì 6 luglio alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale dei Ss. Martino e Rosa. Il Santo Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 19 in chiesa.