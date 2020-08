Lutto a Breda di Piave, morto l'imprenditore edile Giacomo Buso

Sono giorni di lutto quelli che sta vivendo la comunità di Breda di Piave. Lo scorso 14 agosto, dopo una lunga malattia che lo aveva anche costretto a ritirarsi dal lavoro, è difatti spirato a 80 anni Giacomo Buso ("Tato" per gli amici), noto imprenditore edile locale. Persona decisa e gran lavoratore, verrà sicuramente ricordato per aver dato il nome dei propri figli a diversi complessi residenziali della zona, costruiti fin dagli anni '70, oltre che per il suo costante impegno nel sociale. Molto legato alla moglie Maria Carisi, lascia anche tre sorelle. Il rosario in sua memoria è stato recitato nella serata di martedì presso la Chiesa Parrocchiale di Breda di Piave, mentre il funerale è stato celebrato nella mattinata di mercoledì prima che la salma venisse cremata. Per l'occasione la famiglia non ha chiesto fiori ma bensì offerte per l'asilo del paese.

