Miane piange lo storico farmacista Da Ruos morto a 83 anni

Sono giorni di lutto quelli che sta vivendo la comunità di Miane colpita venerdì dalla scomparsa a 83 anni dello storico farmacista Giancarlo Da Ruos, anima del paese per oltre quarant'anni. Al lavoro in paese dagli anni '70 fino a poco tempo fa, e grande amante delle auto storiche, Da Ruos lascia nel dolore la moglie Gianfranca, le dedite figlie Luisa con Giuseppe e Silvia con Alessandro, gli amati nipoti Paolo, Luca e Francesco, le sorelle, il fratello, i cugini e tanti amici. Le esequie si terranno alle ore 15.30 di lunedì presso la chiesa parrocchiale di Miane, mentre il santo rosario in suo ricordo è stato recitato sabato alle 19.30. Dopo il funerale il caro Giancarlo proseguirà poi per il cimitero di San Vendemiano. Per l'occasione la famiglia non chiede fiori, ma eventuali offerte (da consegnare a mano ai familiari) saranno devolute alla Onlus ADAMO, a sostegno dell’oncologia.