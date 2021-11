Lutto a Montebelluna per la scomparsa dell'ex assessore Gianfranco Andreazza

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di Montebelluna per la scomparsa nella giornata di lunedì, a 74 anni a causa di una malattia, di Gianfranco Andreazza. "L’amministrazione comunale di Montebelluna esprime profondo cordoglio alla famiglia per la scomparsa dell’ingegner Gianfranco Andreazza che ha ricoperto, negli anni ottanta, la carica di assessore ai lavori pubblici, ai tempi del sindaco Dino De Longhi e di Sergio Venzo, e ha partecipato alle elezioni del 2002 come candidato sindaco (poi sconfitto da Laura Puppato, ndr)" fa sapere il Comune. Oggi, al funerale a Biadene alle ore 15, era perciò presente anche il sindaco Adalberto Bordin con il gonfalone listato a lutto. Martedì, invece, è stato osservato un minuto di silenzio in suo ricordo durante il consiglio comunale. Andreazza lascia nel dolore le amate figlie Maria Teresa e Valeria, i nipoti, i pronipoti, i cugini e tanti amici. Nonostante il momento difficile la famiglia ha comunque voluto ringraziare il Centro Prelievi di Montebelluna, il Primario di Ematologia ed il Centro Trasfusionale di Treviso, oltre al al medico di base e al SIAD di Montebelluna.