Lutto a Conegliano: Gianni si è spento a 60 anni a causa del Covid

«E niente, il 2020 non guarda in faccia a nessuno. Gianni Biz ci ha lasciati, una persona squisita e gentile, gestiva il bar "Alti e Bassi", era il ritrovo di tanti aperitivi, e lui era sempre lì, sorridente. Ciao Gianni salutami le stelle». A salutarlo così, con un accorato post su Facebook, è Silvia Marcon, consigliera comunale di maggioranza a Conegliano.

Biz, 60enne ex elettricista coneglianese molto conosciuto in paese, è purtroppo deceduto nelle scorse ore a causa della contrazione del Covid che lo ha oltremodo debilitato dopo che in primavera aveva già subito un delicato intervento al cuore. Da circa un mese, infatti, era ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale di Vittorio Veneto, città dove viveva e nella quale è poi spirato. Titolare, nel tempo, del bar Roma, del bar “Incognito”, dell’Alex Bar di Bagnolo e del bar “Alti e Bassi” a San Vendemiano, Biz lascia nel dolore la moglie Adriana. Ancora da fissare, invece, le date delle esequie.