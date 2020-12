Giornalismo trevigiano in lutto: a soli 55 anni si è spento Giovanni Chiades

Da Radio Treviso Alfa al Gazzettino, passando per la Tribuna di Treviso e la Nuova Vicenza. Questa la carriera di Giovanni Chiades, ex giornalista 55enne deceduto giovedì sera all'interno del reparto di Medicina dell’ospedale Ca’ Foncello. A causare il decesso le conseguenze di un'embolia polmonare, associata ad una polmonite, che lo aveva colpito nelle scorse settimane dopo un ricovero a causa della sfortunata rottura di un femore.

Chiades non era però purtroppo nuovo ai ricoveri ospedalieri. Nel 2007, infatti, si era schiantato fuori strada con l'auto mentre percorreva l'autostrada Belluno-Venezia nell'area di Vittorio Veneto. Quello fu un incidente che lo segnò in maniera importante fin da subito e da cui mai recuperò del tutto, tanto da risiedere nel centro Casamia di Casier per tutta l'assistenza necessaria. Il 55enne lascia così nel dolore la moglie Cristina Moretti e le due figlie Francesca e Giovanna. Le esequie si terranno presso la chiesa parrocchiale di Frescada di Preganziol martedì alle ore 15.30.