Mogliano dice addio a Giovanni, morto a soli 55 anni a causa di un male incurabile

Si è spento a soli 55 anni Giovanni Tegon, figlio di quel Corrado che in tanti ricordano come ex sindaco di Mogliano Veneto tra il 1985 e il 1990. A portarlo via alla vita, nella notte di sabato, un male incurabile contro cui lottava con forza da tempo ma che già un anno e mezzo fa si era portato via allo stesso modo la sorella Roberta a cui era legatissimo. In passato prima poliziotto e poi addetto alla sicurezza privata le per assicurazioni Generali, Giovanni era una persona di buon cuore, sempre disponibile con il prossimo. Le sue esequie si terranno oggi pomeriggio alle ore 16.30 presso il duomo di Santa Maria Assunta a Mogliano. Giovanni lascia nel dolore mamma Gabriella, papà Corrado, l'amata moglie Orietta che lo ha seguito e accudito fino agli ultimi istanti di vita, gli zii, i cugini e gli amici fraterni Nicola, Patrizia, Gianni ed Elisa che lo accompagneranno in chiesa per un ultimo straziante saluto.