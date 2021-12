Il mondo imprenditoriale piange Giulio Dalto, fondatore della Rattan Wood

Sono giorni di lutto quelli che sta vivendo la comunità di Sernaglia della Battaglia. Nella giornata di venerdì, all'ospedale di Conegliano, è difatti venuto improvvisamente a mancare a 83 anni Giulio Dalto. Ex fondatore e titolare della nota azienda Rattan Wood con sede a Moriago della Battaglia, il nome di Dalto negli anni era diventato un'icona di stile grazie alla produzione di mobili in rattan, portando l’arredo del lusso anche nelle case di numerosissime star americane e non solo. Giulio lascia la moglie Bruna, i figli Ranieri, Annamaria, Giuliana, Michela e Denis con Manuela, i nipoti Davide e Gianna, Giada e Alessandro, Valentina ed Alessia, i fratelli Giorgio e Gianni, i cognati e tanti amici. Il funerale avrà luogo martedì 21 dicembre alle ore 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di Moriago della Battaglia mentre il Rosario sarà recitato lunedì alle ore 19. Il caro Giulio riposerà poi nel cimitero di Falzè di Piave nella cappella di famiglia, vicino alla mamma Santina e al padre Emilio.