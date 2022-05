Lutto a Vidor: si è spento a 79 anni Guido Bailo, fratello del sindaco

Nella mattinata odierna è improvvisamente venuto a mancare a 79 anni Guido Bailo, fratello maggiore del primo cittadino di Vidor Mario Bailo. A portarlo via alla vita una grave malattia contro cui combatteva da lungo tempo. Grande lavoratore, da giovane si era trasferito a Varese per poi tornare nella amata Marca trevigiana e lavorare così per una ditta di Mosnigo fino alla pensione. Da quel momento Guido si era poi dedicato alle manutenzioni della casa di riposo locale. Lascia nel dolore la moglie Carla, i figli Antonella e Fiorenzo, i fratelli Mario, Stefano e Anna e gli adorati nipoti, oltre a tanti amici che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo difficile momento. Le esequie saranno celebrate venerdì alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Vidor.