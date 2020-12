Muore in casa a 25 anni il giorno di Natale: disposta l'autopsia

Muore in casa di un amico la mattina di Natale, poco prima di mezzogiorno. Non c'è stato nulla da fare per B.G.B., 25enne di origini tunisine residente in via Chiesiol a Mansuè. I soccorsi hanno provato a rianimarlo più volte ma il giovane era stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio.

A chiamare i soccorsi è stato l'amico che aveva ospitato il 25enne in casa. Sul posto, oltre all'ambulanza e all'auto medica del Suem 118, anche i carabinieri di Conegliano che hanno avviato le indagini sul decesso. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e domani, martedì 29 dicembre, sarà eseguita l'autopsia sul corpo del 25enne. Il sospetto è che, all'origine dell'arresto cardiaco, possa esserci un'overdose per abuso di sostanze stupefacenti. L'uomo che ospitava il 25enne al momento del decesso è stato interrogato dai militari dell'Arma. Entrambi erano noti alla Giustizia per alcuni precedenti penali. Il sindaco ha inviato le condoglianze alla famiglia del ragazzo. Una tragedia che ha scosso la comunità di Mansuè.