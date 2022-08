Tragedia in casa, 31enne trevigiano trovato senza vita

Tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 agosto, in un'abitazione di Treviso. Il corpo senza vita di un 31enne è stato trovato poco prima delle 18.30. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto un'ambulanza del Suem 118 e le forze dell'ordine ma per il giovane non c'era già più nulla da fare. La salma è stata portata in obitorio a Treviso, in attesa del nulla osta del magistrato per la sepoltura. Le indagini sulla vicenda sono in corso e, dalle prime ricostruzioni, non sarebbe da escludere l'ipotesi del gesto estremo. Una disgrazia molto simile a quella del 18enne Filippo Dalla Venezia, giovane promessa del Mogliano Rugby, trovato senza vita in casa venerdì 19 agosto.