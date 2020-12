Lutto nella Marca, morto a 71 anni il noto architetto Leopoldo Saccon

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo San Pietro di Feletto. Nel pomeriggio di venerdì è difatti purtroppo venuto a mancare a 71 anni il noto architetto Leopoldo Saccon, storico "padre" della candidatura Unesco delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Già membro del gruppo di lavoro istituito dalla Regione del Veneto per l'attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oltre che membro dell’Osservatorio del Paesaggio dell’Alta Marca Trevigiana, è stato anche vicepresidente della Testingmedia scrl (operante nel settore della ricerca storico-culturale e delle produzioni grafiche-televisive) e Amministratore unico della Tepco srl (azienda nel campo dei sistemi informativi geografici e della cartografia numerica). La sua figura è però soprattutto legata allo studio Saccon & Associati fondato nel 1996 con il quale ha garantito negli anni restauri storico-edilizi importanti come quello di Villa Pisani a Montebelluna, il Teatro della Senna a Feltre, fino ai teatri Da Ponte e Careni a Vittorio Veneto e a Pieve di Soligo

Questo il ricordo di Bruno Barel, noto avvocato e professore universitario: «Oggi è deceduto l’architetto urbanista Leopoldo Saccon. Il regista tecnico del dossier perché le colline del prosecco fossero riconosciute patrimonio dell’umanità Unesco. Un cantore del paesaggio e dell’ambiente fin dagli anni settanta, un anticipatore e innovatore. Primo ad introdurre le nuove tecnologie nella pianificazione, primo a creare uno studio interdisciplinare moderno. Sempre in prima linea nelle iniziative innovative come H-Farm. Garbato e tenace, costruiva reti di collaborazione professionale e dava ai Comuni e ai privati idee innovative. Amava la bellezza, il paesaggio, la natura e l’ambiente, li fotografava e li raccontava con passione autentica. Ha subito una ingiustizia gravissima quando è stato coinvolto nel processo per la tragedia del Molinetto della Croda. Ne è uscito assolto con formula ampia, non centrava niente, ma per anni ha portato la gogna mediatica e ha perso serenità e occasioni di lavoro. Per fortuna ha avuto accanto due grandi donne, come sua figlia Maria e sua moglie Maria Assunta Botteon, che lo hanno adorato e sorretto e incoraggiato, nel lavoro come nella vita privata. Ciao Poldo, ciao galantuomo».

Così, invece, il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese: «Grazie Leopoldo per quello che ci hai regalato con la tua seria e appassionata professionalità. Grazie Leopoldo per il messaggio che ci hai lasciato e che dovremo saper portare avanti per la crescita del nostro territorio e delle nostre comunità. È stato gratificante e stimolante lavorare con te, in particolare all'interno dell'Osservatorio per il paesaggio delle colline dell'alta marca.Grazie Leopoldo». Infine, ecco il ricordo di Progetto Feletto: «Una grande perdita per il nostro territorio. Noi tutti lo ricordiamo con grande affetto e lo ringraziamo per quanto ha fatto per il nostro territorio».

Saccon lascia dunque nel dolore la moglie Maria Assunta Botteon (ex sindaco del Comune di San Pietro di Feletto e ora presidente del Centro culturale Humanitas di Conegliano) e la figlia Maria. I funerali si terranno martedì alle ore 15 presso il Duomo di Conegliano.