Cornuda in lutto, a 83 anni si è spento il noto fioraio Lino Noal

Un'intero paese in lutto. Questo quanto sta succedendo in queste ore a Cornuda dopo che si è diffusa la notizia dell'improvvisa scomparsa a 83 anni di Lino Noal, storico titolare della Lino Fiori di via Matteotti. A portalo via alla vita, sabato pomeriggio all'ospedale di Montebelluna dove era ricoverato, sono state le complicanze di una lunga malattia con cui conviveva da anni, peggiorata però negli ultimi giorni a causa del Covid che aveva purtroppo contratto. Già in passato presidente della Federfiori della provincia, aveva fatto dei fiori e delle piante il suo motivo di vita. Persona stimata e conosciuta in tutta la Marca, lascia nel dolore i quattro nipoti e i figli Alberto, Luca e Michela, questi ultimi due oggi al "comando" della fioreria di famiglia. Le esequie di Lino dovrebbero tenersi giovedì pomeriggio alle ore 15.30 presso la chiesa di Cornuda.