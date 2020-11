Crisi respiratoria nel suo ovetto: muore bimbo di soli 9 mesi

Una vita spezzata troppo presto, a soli 9 mesi di distanza dalla nascita. Lorenzo Ortolan, residente a Gaiarine con mamma e papà, è difatti deceduto nella giornata di venerdì dopo una probabile crisi respiratoria che lo ha colpito mentre si trovava a riposare nel suo "ovetto" in casa dei nonni a Brugnera (PN). Come riporta "la Tribuna" nulla sono purtroppo valsi i soccorsi prestati subito da un'ambulanza e dall'equipe medica, il cuore del piccolo Lorenzo si è fermato prima che raggiungesse il pronto soccorso di Pordenone nonostante ben 40 minuti di tentativi ininterrotti di rianimarlo. La scomparsa improvvisa di Lorenzo ha necessariamente portato poi sul posto il medico legale Giovanni Del Ben, su disposizione del PM Monica Carraturo, e la polizia per ricostruire l'accaduto. Sabato mattina, poi, il dott. Del Ben ha effettuato l'autopsia esterna sul corpo del piccolo per cercare di capire a fondo le cause del decesso, dovute probabilmente ad una sfortunata fatalità.