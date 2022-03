Cade dal tetto di casa mentre pulisce il fotovoltaico: morto un imprenditore 53enne

E' un imprenditore 53enne, L.P. le iniziali, la vittima di un incidente domestico avvenuto verso le 15.50 di oggi a Spresiano. L'uomo, residente in via Battisti nei pressi della casetta degli Alpini e dei campi sportivi del paese, stava difatti pulendo alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di casa quando è improvvisamente scivolato precipitando al suolo da circa 4 metri d'altezza, morendo sul colpo. Inutile perciò l'arrivo sul posto di elisoccorso, Suem 118 e carabinieri subito allertati dai familiari che per primi hanno soccorso, purtroppo invano, l'uomo.