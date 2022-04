Lutto nel mondo del calcio: si è spento a 83 anni Luciano Gallina

Luciano Gallina, ex presidente del Calcio Caerano e agente di commercio, si è spento nelle scorse ore a 83 anni dopo aver a lungo lottato contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Persona conosciutissima in tutto il Veneto per i suoi trascorsi da dirigente calcistico, era un grande amico e rivale del ds della Pievigina Toni Donadel. Tra i ricordi più vividi di Luciano c'è poi sicuramente la sfida persa dal suo Caerano per 7-0 in una amichevole contro la Juventus di Paolo Rossi e Giovanni Trapattoni nel lontano ottobre 1984. Gallina, originario di Montebelluna, lascia nel dolore i figli Fabio e Marco, la sorella Rosanna ed il fratello Claudio. Le esequie saranno celebrate domani alle ore 16.30 presso la chiesa di Caerano.