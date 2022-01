Malore lo coglie mentre scia con gli amici: morto l'imprenditore Luciano Tonello

"Con profondo dolore e tristezza vi comunichiamo che ci ha lasciato improvvisamente Luciano Tonello". Inizia così il post Facebook della Tonello Fratelli Srl di Motta di Livenza che ha voluto comunicare ad amici e clienti la scomparsa del patron a soli 70 anni. Luciano giovedì stava sciando con alcuni amici del CAI in Val di Fiemme, sul Cermis (TN), quando un improvviso malore lo ha stroncato proprio sulle piste.

Fondatore nel 1969 della Tonello Fratelli (specializzata in macchine per l’agricoltura, il giardinaggio, movimento terra e soluzioni logistiche) insieme al fratello Pier Antonio, Luciano ha sempre dimostrato la sua intraprendenza e responsabilità nei confronti della sua azienda e dei suoi collaboratori, con l’obiettivo di crescere e portare valore aggiunto al proprio lavoro. Nonostante nel 2015 abbia passato la gestione dell’azienda ai figli Federico e Alberto la sua presenza non è mai mancata alla Tonello Fratelli. Era inoltre un uomo di grande umanità e legatissimo alla sua amata moglie Luciana e ai figli di cui era orgoglioso. Lascerà qundi un grandissimo vuoto non solo in azienda ma anche tra i tanti amici che, alla notizia della sua scomparsa, si sono subito stretti intorno alla famiglia. I funerali saranno celebrati nella Chiesa Parrocchiale di S. Bartolomeo a Camino di Oderzo lunedì 31 gennaio alle ore 14.30, mentre il S. Rosario sarà recitato domenica 30 gennaio alle ore 18.