Lutto a Quinto, si è spento a 93 anni il noto imprenditore Luigi Catterin

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di Quinto per la scomaprsa, a 93 anni, del noto imprenditorie Luigi Catterin. Titolare e fondatore dell'omonima azienda dal 1951, che produce pompe a membrana per il settore agricolo e che è ora guidata dal figlio Mario, si è spento giovedì nella sua abitazione di via Mattei. Persona generosa e gran lavoratrice, era un uomo amato da tutti. Lascia nel dolore la moglie Carla, i figli Mario ed Elena, la nuora Lucia, il genero Davide, le adorate nipoti Sara e Marta e tanti amici. Le esequie si svolgeranno oggi alle 10.30 nella chiesa di San Cassiano a Quinto, partendo alle 10.15 dalla sua casa. Il corpo verrà poi sepolto nel cimitero locale.