Si è spento Luigi Megenazzi, storico direttore dei Musei Civici

Lutto nel mondo dell'arte e della cultura di Treviso. Nelle ultime ore si è difatti purtroppo spento, alla soglia dei 101 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 23 gennaio), il Past Governor Luigi Menegazzi, fondatore del Rotary Club Treviso Nord e Governatore nell’annata 1982-1983 dell’allora Distretto 206. Menegazzi è stato inoltre il primo Presidente del Club nel 1978-1979 e anche nel 1979-1980, oltre che storico dell'arte, docente universitario (oltre che insegnante d'arte al Liceo Canova) e direttore dei Musei civici di Treviso durante gli anni Sessanta e Settanta.

Allievo di Giuseppe Fiocco all'Università degli studi di Padova, dove si laurea nel 1943, Menegazzi iniziò a lavorare per il Museo Civico nel 1953, come assistente del conservatore Luigi Coletti, per poi diventarne direttore per 18 anni a partire dal 1960. Negli anni successivi Menegazzi ha poi realizzato molte pubblicazioni e allestito mostre per decenni (soprattutto su Gino Rossi e Guglielmo Ciardi), arricchendo le raccolte oggi esposte al Museo Bailo. Importanti nella sua vita sono stati poi lo studio e la divulgazione della Collezione di manifesti pubblicitari di Nando Salce oggi esposti proprio al Museo Salce. Menegazzi lascia quindi nel dolore le figlie Paola e Marina, oltre tanti amici ed estimatori da tutto il territorio.