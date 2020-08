Lutto a Santa Lucia di Piave, imprenditore muore a soli 48 anni: fatale un infarto in casa

E' morto all'improvviso il 48enne Marco Dal Pos, originario di Conegliano ma residente da qualche anno a Santa Lucia di Piave. Come riporta difatti "il Gazzettino", nella notte tra domenica e lunedì l'uomo è stato stroncato da un infarto mentre si trovava in casa. Titolare, insieme al fratello, dell'azienda Dal Pos Aria Compressa Srl di San Vendemiano, in passato aveva conseguito il diploma professionale all'Ipsia di Conegliano. La sua dipartita ha lasciato sconvolte sia la comunità di Santa Lucia che quella di Conegliano, soprattutto sulla base del fatto che Dal Pos non soffriva di alcuni patologia, tanto che la notizia della sua scomparsa è stata un "fulmine a ciel sereno". Il 48enne lascia così mamma Anna, papà Pietro, la sorella Elisa e il fratello Sandro, oltre i nipoti Michele, Mauro e Samuele. Il funerale sarà celebrato venerdì alle 15.30 nella chiesa di san Martino e Rosa a Conegliano, mentre il rosario in sua memoria verrà recitato giovedì verso le 19.

