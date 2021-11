Lutto a Sernaglia, Marco si spegne per un malore a soli 49 anni

"Ci stringiamo accanto alla famiglia di Marco Lucchetta che ci ha lasciati improvvisamente. "Il Ceo", conosciuto in società così, è stato prima giocatore, poi presidente dei Mittici, nello scorso mandato. Un saluto speciale da parte di tutta la società". Con queste poche ma sentite parole la società calcistica amatoriale dei Mittici Villanova di Falzè di Piave ha voluto salutare su Facebook il suo ex presidente (fino al 2017), scomparso per un improvviso malore a soli 49 anni. Molto conosciuto in tutta Sernaglia della Battagli, Lucchetta lascia nel dolore la moglie e la figlia. La sua scomparsa ha colpito così forte la comunità locale che l'incontro che si sarebbe dovuto svolgere ieri pomeriggio tra i Mittici e il Conegliano è stato rimandato a data da destinarsi. Ancora da fissare, invece, la data delle esequie.