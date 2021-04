Lutto a Trevignano: il Covid si è portato via Mario a soli 66 anni

Bedin, storico cuoco trevigiano e per anni dirigente alla U.S. Fulgor Trevignano, è stato stroncato da un attacco cardiaco mentre si trovava ricoverato in ospedale

Mario Bedin, storico dirigente accompagnatore della U.S. Fulgor Trevignano con un passato da brillante cuoco nella Marca e non solo, si è spento per sempre martedì mattina verso le ore 10 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove era ricoverato da ormai una settimana. A stroncarlo, alla soglia dei 67 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 13 aprile), un improvviso arresto cardiaco causato dai postumi del Covid a cui era risultato positivo poco prima di entrare in ospedale.

Persona dedita anima e cuore al volontariato, soprattutto per il Gruppo Alpini di Signoressa e per la locale sagra con la quale aveva collaborato per venti anni, Bedin è oggi ricordato anche per le sue qualità in cucina per le quali aveva speso 40 anni della sua vita, tanto da aver gestito per tredici anni la mensa dell'azienda Diadora e per una decade la Trattoria Schiavon, oltre ad aver lavorato anche per il Gruppo Benetton. Amante del mare e del calcio tanto da praticarlo in età giovanile, lascia un vuoto incolmabile nella comunità locale.

Questo il ricordo della U.S. Fulgor Trevignano, nella persona del responsabile del settore giovanile, l'avv. Andrea Favotto: «Quella della morte del nostro caro dirigente e barista Mario è una notizia che non avremmo mai voluto dare. Era un uomo splendido che si rapportava agli altri sempre con il sorriso. Insomma, una persona buona e disponibile con chiunque, tanto da essere fortemente legato all'ambito del sociale. Anche per questo, la società, assieme ai dirigenti, agli allenatori e a tutti i suoi giocatori, si unisce al dolore della famiglia e porge le sue più sentite condoglianze a tutti coloro che lo conoscevano».

Bedin lascia la moglie Mariarosa, la figlia Cristiana, il genero Mirco e i nipoti Giada e Simone (ex calciatore della Fulgor). Le esequie di Mario si terranno alle 15 di giovedì presso la chiesa di Signoressa.