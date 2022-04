Lutto a Treviso, si è spento l'architetto Mario Ligabue

"Siamo ancora increduli: per tutti Noi, per il mondo della scherma dalla quale si è fatto conoscere, stimare ed amare era lo Zio Mario. Ci lascia all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno proprio nel giorno di Pasqua. Di lui ci rimarrà la presenza costante e discreta e l’amore, il tanto amore, nel seguire, consigliare, sostenere la nipote, Eleonora De Marchi. Un abbraccio sentito alla Nostra Eleonora, a Carla e a tutti i parenti. Ciao Zio Mario, ci mancherai". Con questo post affidato a Facebook la Scherma Treviso ha voluto salutare il 67enne architetto, e loro collaboratore, Mario Ligabue venuto a mancare nella giornata di ieri a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sua casa di Crocetta del Montello durante la colazione. A nulla sono purtroppo valsi i soccorsi subito chiamati dalla compagna Carla.