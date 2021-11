Era stato investito da un furgone un mese fa: Mario si è spento a 64 anni

Dopo un mese di agonia su un letto di ospedale giovedì scorso si è spento, a soli 64 anni, Mario Zuccon. Artigiano ed anima istrionica di San Polo di Piave, lo scorso 5 ottobre mattina era stato investito da un furgone lungo via Valerio mentre attraversava la strafa in una zona non servita dalle strisce pedonali. Ricoverato in ospedale a Oderzo, Zuccon non si è poi più ripreso dalle lesioni subite nell'impatto, soprattutto al bacino e al femore. Come riporta "la Tribuna", l'incidente, inizialmente seguito dalla polizia locale, si trova ora sul tavolo della Procura di Treviso come fascicolo di ipotesi di omicidio stradale. Sposato e con due figli, Zuccon era un artigiano che era persino espatriato negli USA in cerca di fortuna e nell'ultimo periodo era seguito dal Servizi Sociali per alcune problematiche. Ancora da fissare invece le date delle esequie che saranno celebrate presso la chiesa di San Polo di Piave.