Lutto a Santa Bona: il Covid si porta via a 67 anni Maurizio Perissinotto

Un lutto improvviso quello che giovedì mattina ha scosso il quartiere di Santa Bona a Treviso. All'ospedale Ca' Foncello, a causa delle conseguenze legate al Covid a cui era risultato positivo la scorsa settimana, è difatti venuto a mancare a 67 anni Maurizio Perissinotto che da mercoledì scorso si trovava lì ricoverato per alcune complicanze respiratorie da cui però non si è purtroppo più ripreso. Ex dipendente pubblico, convinto ambientalista e Presidente del ”Comitato di quartiere” di via Capodistria, Maurizio era stato anche Presidente del Comitato Direttivo dello Spi Cgil di Treviso e in passato membro del Partito Democratico trevigiano. Non solo la politica però tra le sue passioni. Maurizio, nel 1987, si era anche trasformato momentaneamente in fumettista-scrittore, tanto da pubblicare il fumetto “L’Hostaria della rosa – Ovvero: Umbertino e i misteri di Trevigi”.

«La sua scomparsa mi ha colto impreparata – commenta tristemente Antonella Tocchetto, consigliere comunale e sua storica amica – Maurizio era sempre attivo e molto sportivo, un uomo squisito che si faceva voler bene da tutti grazie alla sua gentilezza e correttezza innata, ma per me era soprattutto un cugino acquisito e quindi un familiare a tutti gli effetti». Questo, invece, il ricordo di Marco Zabai, anche lui membro del Comitato di Quartiere: «Sono molto dispiaciuto per la sua scomparsa. Lo avevo conosciuto come militante del centrosinistra trevigiano ed è stato in prima linea per migliorare la vita di una parte di Santa Bona troppo spesso dimenticata, arrivando persino ad animare la Biblioteca del Galletto e la riapertura del Centro civico. Lo ricordo appassionato, determinato, attento, studioso e scherzoso, con un’attenzione vera al bene comune. Mancherà molto».

Una perdita, quella di Maurizio, fortemente sentita anche dalla Federazione provinciale di Europa Verde-Verdi della Marca Trevigiana: «Siamo commossi - dichiarano i co-portavoce Elisa Casonato e Daniele Tiozzi - Ci ricorderemo sempre del suo impegno politico per l'ambiente e dell'attenzione verso le tematiche sociali che lo hanno visto impegnato per molti anni in varie associazioni di volontariato e nei Verdi di Treviso. La sua assenza ci dovrà impegnare ad un'attenzione maggiore verso la difesa dell'ambiente e ad un impegno costante nella realizzazione di un'equità sociale nel nostro futuro».

«Non ho parole per esprimere il mio struggente dolore – chiosa infine Roberto Stocco, ex membro di Treviso Sotterranea - Maurizio era un amico forte e giusto. Ho condiviso con lui tante vicende che negli anni hanno caratterizzato la storia della nostra città. Era una persona ironica, molto sottile, mai banale e davvero intelligente. Sapeva cogliere anche le più piccole sfumature. Ora lo ricorderò con la sua ormai canuta barba e con il sorriso stampato sulle labbra». Perissinotto lascia dunque nel dolore i fratelli Tito, Massimo (noto fumettista della città) e Manuela con Maurizio, oltre l’adorato nipote Andrea, la compagna Donatella, Luciano e tanti amici che si ritroveranno per dargli un ultimo saluto lunedì alle ore 15 presso il Crematorio di Santa Bona.