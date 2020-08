Lutto a Codognè, morto a soli 45 anni l'imprenditore Mauro Carnelos

Un intero paese in lutto. Si è risvegliata così, lunedì, la frazione di Cimetta di Codognè dove viveva il 45enne Mauro Carnelos, portato via alla vita da un male incurabile. Carnelos, diplomatosi geometra all'Istituto J. Sansovino di Oderzo, dal 1995 era socio titolare (coi fratelli) della Live In di Colle Umberto, specializzata nella realizzazione di interni, ed era molto attivo sia con l'Avis locale che con l'asilo del territorio.

Il 45enne è spirato all'hospice "Antica Fonte" di Vittorio Veneto mentre era attorniato dai suoi cari. Mauro lascia così la moglie Michela (sposata il 31 agosto 2019 dopo aver scoperto la malattia) e i figli Mattia di 13 anni e Giada di 11, i genitori Maria e Bruno e i fratelli Rachele, Paolo e Marco. Il Santo Rosario sarà recitato alle 19.30 di lunedì, mentre il funerale verrà celebrato martedì nella chiesa parrocchiale di Cimetta alle ore 17, prima della cremazione. La famiglia non chiede fiori ma opere di bene.