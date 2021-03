Lutto per la Diocesi di Vittorio Veneto: a 93 anni si è spento monsignor Pietro Mazzarotto

Grande amico della Terra Santa e canonico onorario del Santo Sepolcro, per 32 anni è stato parroco di Sacile

Un grave lutto ha colpito, nella notte tra lunedì e martedì, la Diocesi di Vittorio Veneto. All'ospedale San Giorgio di Pordenone è difatti venuto a mancare, all'età di 92 anni e a seguito di alcune complicazioni di salute, monsignor Pietro Mazzarotto. A darne notizia è stato per primo don Gianluigi Papa, attuale parroco del Duomo di Pordenone, invitando i fedeli a pregare per don Pietro: «Ora dal cielo non mancherà di esserci vicino con l'affetto paterno, gentile e generoso di sempre». Nativo di Torre di Mosto (VE), era stato ordinato sacerdote dal vescovo Zaffonato a Vittorio Veneto nel 1950.

Grande amico della Terra Santa e canonico onorario del Santo Sepolcro, oltre che primo parroco della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Vittorio Veneto, per 32 anni è stato poi parroco di Sacile (e per altri 15 parroco emerito), oltre che Presidente del Centro Studi Biblici che aveva fondato nel 1977 insieme alla Radio Palazzo Carli. In passato fu anche nominato vicario parrocchiale a Vidor e ad Oderzo dove, nel 1957, è divenuto Rettore dell’Istituto Missionario San Pio X. Dal 2015 si era invece ritirato dalla parrochia pur rimanendo molto attivo nel Centro Biblico e nella collaborazione pastorale. I funerali si terranno nel duomo di Sacile venerdì 19 marzo alle ore 15 alla presenza del vescovo Corrado Pizziolo.