Lutto a Caerano, a 88 anni si è spento Mosè Bordin

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di Caerano di San Marco. A 88 anni si è difatti spento un illustre personaggio del paese come Mosè Bordin, per tanti anni presidente AIDO locale di cui fu anche uno dei fondatori. In passato, poi, aveva lavorato in Brianza e nella Amministrazione ospedaliera a Belluno e a Montebelluna fino alla pensione. Grande appassionato della storia locale, amava scrivere e tramandare le tradizioni religiose e popolari di Caerano e fra i suoi libri si ricorda “Raccontami, nonno... Piccole storie di una famiglia trevigiana nella grande storia dal XVI al XX secolo” (Danilo Zanetti Editore, 2004). Inoltre, «Mosè fu per tanti anni collaboratore in parrocchia, nel Consiglio economico, nella stesura del foglietto parrocchiale e nella animazione liturgica, mentre da dopo il 1962 fu ideatore e regista di una sacra drammatizzazione che si rappresentava il Venerdì Santo in paese. Per tutto questo Bordin era conosciuto nella comunità, anche se negli ultimi anni a causa dell’età e della salute malferma era costretto a rimanere in casa. A tutta la sua famiglia vanno le mie condoglianze» lo ricorda il sindaco Gianni Precoma. Terzo di tredici fratelli, era sposato con Carmelina Porro da ben 59 anni, una coppia che giusto un anno fa aveva dovuto affrontare la morte improvvisa a 57 anni della figlia Monica, morta tragicamente perché investita a Fanzolo di Vedelago. Le esequie saranno celebrate sabato alle ore 15.30 nella chiesa di Caerano di San Marco.